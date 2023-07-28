Почти 70 тысяч иностранцев получили ИИН в Алматы с начала года
Фото: Zakon.kz
Получение ИИН лицами, временно пребывающими в Казахстане, стало одной из пяти самых популярных услуг ЦОНов Алматы за первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 28 июля на брифинге в РСК представители госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы, за первое полугодие 2023 года алматинские ЦОНы оказали более 1,5 млн услуг, в том числе 1,5 тысячи – с выездом на дом людям с дополнительными потребностями.
Самыми популярными услугами у клиентов госкорпорации в Алматы стали:
- Государственная регистрация/перерегистрация транспортных средств (512 851 услуг).
- Выдача и отзыв регистрационных свидетельств НУЦ РК (261 307).
- Документирование граждан (227 178).
- Выдача водительского удостоверения (159 516).
- Формирование ИИН лицам, временно пребывающим в РК (69 790).
По словам представителей "Правительства для граждан", большинство алматинцев остались довольны качеством услуг ЦОНов.
"За первое полугодие 2023 года путем ответа на СМС-уведомления с номера 1414 поступило 68 567 отзывов от услугополучателей в системе Experience, из них положительных – 95% от общего количества, отрицательных – 5%", – отметила заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы Айнаш Аубакирова.
Ранее стало известно, что детям в Казахстане начнут присваивать ИИН сразу после рождения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript