Шуточная криптовалюта признана лучшей инвестицией в мире

Аналитики посчитали, что шуточная криптовалюта Dogecoin стала лучшей инвестицией, сообщает zakon.kz.

Как передает CNBC, валюта показала рост курса на 26 000%.

На середину субботы, 8 мая, Dogecoin стал стоить $0,72. Еще в начале прошлого месяца — апреля — курс этой криптовалюты находился ниже отметки $0,1.

Таким образом, рыночная капитализация (совокупная стоимость всех находящихся в обращении единиц) Dogecoin достигла 92 миллиардов долларов.

Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций. Так, за последние полгода эталонный американский фондовый индекс S&P 500 вырос всего на 19 процентов.

Общественность обратила внимание на криптовалюту после нескольких шуток бизнесмена Илона Маска.