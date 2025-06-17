Инвестиции в основной капитал: на что тратят казахстанские предприятия

Инвестиции в основной капитал за пять месяцев превысили показатели предыдущего года. Какие области лидируют по объему инвестиций – в материале Zakon.kz.

В январе-мае 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 5 952,4 млрд тенге, что на 18,2% больше, чем в январе-мае 2024 года, сообщает Бюро национальной статистики.

Наибольшее увеличение ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается в области Жетысу (на 62,7%), Жамбылской (на 57,5%), Туркестанской (на 51,1%), городе Астана (на 47,4%), Шымкент (на 38,4%), Актюбинской (на 34,7%) и Мангистауской (на 33,5%) областях. При этом, уменьшение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в Атырауской (на 37,9%) и области Улытау (на 23,7%). Значительную долю инвестиций занимают город Алматы (12%) и Астана (11,9%).

Фото: Zakon.kz

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Отмечается, что 67,4% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений и 27,8% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств. При этом около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями.

По данным Бюро, преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе–мае 2025 года составил 3905,6 млрд тенге или 65,6% от общего объема.

Бюджетные средства составили 22% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем–маем 2024 года увеличились в 2,2 раза. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 3,6%.

Основная доля инвестиций в основной капитал в январе–мае 2025 года пришлась на промышленность (40,1%) (в том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 17,7%, обрабатывающую промышленность – 13%), операции с недвижимым имуществом (20,7%), транспорт и складирование (13,6%) и образование (8,7%).

Ранее, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с главой ICBC Лю Цзюнем перспективу привлечения инвестиций в Казахстан.