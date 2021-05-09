Члены МКС обратились к жителям Земли из космоса. Видео

Космонавты Роскосмоса и NASA, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех жителей Земли с Днем Победы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня, 9 мая 2021 года, мы - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай - с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы, - сказал российский космонавт Новицкий.

По словам Новицкого, мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла, будем чтить память миллионов жертв, ценой которых были возвращены мир, право на жизнь и свободу.

Американский астронавт Ванде Хай пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости. Он также добавил, что сейчас космонавты и астронавты, находящиеся на орбите, объедены одной целью - это стремление к открытиям и исследованиям на благо человечества. Он подчеркнул, что МКС - это яркий исторический пример международного сотрудничества.

Космонавт Дубров отметил, что 9 мая 1945 года является одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.