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Невероятную красоту из космоса показали с МКС

Невероятную красоту из космоса показали из МКС , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 00:50 Фото: pixabay
Известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео Олег Артемьев 19 апреля опубликовал на своей странице в Instagram. Кадры он сопроводил музыкой немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера. 

"Начнем день с "космической прогулки" над нашей красавицей планетой? Если бы вы могли выбрать всего одно место из всей Вселенной, то куда бы отправились?" – спросил космонавт у подписчиков под роликом.

Пост собрал множество лайков, огней и комментариев подписчиков. Вот одни из них:

  • Синева неописумо красивая. Просто и невероятно.
  • Просто невероятно. Спасибо за эти кадры!
  • Фантастика. Если говорить просто о космическом путешествии, то я бы отправилась на Марс.
  • Какая красивая наша планета.
  • Такая изумительная красота и идеальное место – наша планета, но почему мы не можем просто жить и наслаждаться жизнью?! Почему мы все ругаемся и воюем. Что с нами произошло. Я прекрасно понимаю, что все это риторические вопросы, и я понимаю все, но так хочется просто, чтобы все человечество остановилось и начало жить и наслаждаться красотой.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили всех любителей космоса и причастных к отрасли с Днем космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля. 

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