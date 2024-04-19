Невероятную красоту из космоса показали с МКС
Фото: pixabay
Известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей, сообщает Zakon.kz.
Красивое видео Олег Артемьев 19 апреля опубликовал на своей странице в Instagram. Кадры он сопроводил музыкой немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера.
"Начнем день с "космической прогулки" над нашей красавицей планетой? Если бы вы могли выбрать всего одно место из всей Вселенной, то куда бы отправились?" – спросил космонавт у подписчиков под роликом.
Пост собрал множество лайков, огней и комментариев подписчиков. Вот одни из них:
- Синева неописумо красивая. Просто и невероятно.
- Просто невероятно. Спасибо за эти кадры!
- Фантастика. Если говорить просто о космическом путешествии, то я бы отправилась на Марс.
- Какая красивая наша планета.
- Такая изумительная красота и идеальное место – наша планета, но почему мы не можем просто жить и наслаждаться жизнью?! Почему мы все ругаемся и воюем. Что с нами произошло. Я прекрасно понимаю, что все это риторические вопросы, и я понимаю все, но так хочется просто, чтобы все человечество остановилось и начало жить и наслаждаться красотой.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили всех любителей космоса и причастных к отрасли с Днем космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля.
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