День Победы: Война шла и на территории Казахстана

Фронтовик, историк-ученый Павел Букаткин доказал, что во время ВОВ в Западном Казахстане тоже шли боевые действия. Благодаря ему были открыты неизвестные страницы этой самой страшной в истории человечества войны, сообщает zakon.kz.

После окончания Второй мировой войны 12 городам СССР и крепости Бресту было присвоено звание Героя. 41 городу Российской Федерации присвоено звание Город воинской славы. Теперь Казахстан и Россия это два отдельных государства. Но память о войне у нас одна, одна на всех.

Сметая песок забвения, давайте приоткроем малоизвестные страницы истории. Казахская ССР считалась глубоким тылом, но мало кому известно, что война шла и на этой территории, повествуется в документальном фильме "Последний рубеж". Почему мы говорим об этом именно сейчас?

По миру уже ползет новая коричневая чума. Интернет буквально пестрит нацистской символикой и разнообразными публикациями, вот если бы мы без сопротивления пустили бы фашиста на нашу землю, сейчас бы пиво баварское пили бы.

- Если бы фашисты победили, то тех, кто сейчас пытается обелить фашистов, не было бы, - говорит Купесбай Жампиисов, председатель алматинского городского совета ВОВ, капитан первого ранга в отставке. - Некому было бы пить пиво баварское. Не прекращаются попытки исказить правду о Великой Отечественной войне и об итогах Второй мировой войны...

В отношении народов, живущих к востоку от Урала, фюрер говорил так: "Мусульмане – представители восточного варварства – это монголоидные разрушительные силы, которые должны стать рабами арийской расы". Из выступления рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в Познани. "Процветания или страдания других наций меня интересует лишь поскольку эти нации являются рабами нашей культуры…".

Начало сентября 1942 г. войска вермахта вышли к Волге и закрепились у северных окраин Сталинграда. Генерал–полковник Николай Анисимов писал: “Размеры тылового района Сталинградского фронта достигали по ширине 500 и по глубине до 600 км “. Это означало, что в него входили территории Западно-Казахстанской и Гурьевской областей до реки Урал. С этого должен был начаться захват территории Казахстана... Если бы немцы захватили город Сталин, то началась бы оккупация всего Казахстана. А с выходом противника на такой простор как бескрайние казахстанские степи, блокирование им кавказской и каспийской нефти и выход его к границе с Ираном делало ситуацию просто катастрофической.

- Четыре района Западно-Казахстанской области - Жанибекский, Ургинский, Казталовский, Фурмановский были переданы в Сталинградской военный округ, - говорит Аманжол Уразбаев, председатель Антитеррористического комитета. - И когда линия фронта подошла непосредственно к Сталинграду, эти районы официально стали прифронтовыми.

Начиная с лета 1942 г. районы Западного Казахстана уже подвергались бомбардировкам, так как нефтепромыслы Эмбы и железнодорожные пути, которые снабжали фронт через Западный Казахстан, через станцию Жанибек эшелоны шли далее в сторону Сталинграда, Куйбышева и эти железнодорожные узлы подвергались уже массированным бомбардировкам со стороны немецкой авиации.

Казахстан явился последним рубежом, самой восточной прифронтовой зоной Европы. Невероятными, нечеловеческими усилиями советских солдат, немцев остановили под Сталинградом.

Из воспоминания ветераны Степана Бойко: "В начале сентября 1942 г. в одном из кабинетов райкома партии Зеленовского района раздался звонок, дежурный районного отделения докладывал, что над станцией прошел немецкий самолет. Курс - на Уральск. В это трудно было поверить. Все-таки фронт от Уральска в 500 км, вражеские аэродромы еще дальше… Самолет прошел над мостом через Урал и далее обстрелял пассажирский поезд у станции Урбах".

Интересоваться районом Уральска фашистское командование имело причины. Нарушить работу железнодорожной линии Илецк - Урбах – Астрахань, значит, сорвать прибытие пополнения, боеприпасов, горючего, продовольствия... Но неожиданное появление "Юнкерса" над Уральском требовало новых решений. 15 сентября 1942 г. Государственный комитет обороны ввел военное положение в Уральске. На следующий день Уральск был включен в прифронтовую зону. Началось строительство оборонительных рубежей. От Сталинграда до ближайших казахских населенных пунктов было всего 180 км - 30 минут лета для пикирующего бомбардировщика. Первый налет на станцию Сайхин, Жанибек и Шунгай авиация Luftwaffe совершила в ночь на 23 сентября 1943 г.

В предрассветной тьме немецкие летчики приняли кошары за ангары, но ни одна не попала в цель.

А вот на станции Жанибек фашистская авиация произвела значительные разрушения. Фашисты бомбили станцию, а неподалеку на полевом стане не прекращалась молотьба и никто из колхозников не бросил работу и не бежал в укрытие. Что чувствуют мирный житель степного аула, когда он на тракторе, в чистом поле, где над головой туда-сюда снуют смертоносные машины. когда от сводящего с ума близко летящей бомбы хочется закрыться в землю, оглохнуть, исчезнуть, но шансов нет. Когда горит хлеб, от которого зависит жизнь целого района. Сколько нужно мужества, чтобы под осколками бомб не дрогнуть, остаться и продолжить свое дело, потому что фронту нужен хлеб и е его фронт, личный фронт тут, в этом поле.

- Есть такой ученый, доктор исторических наук Муса Бесбаев. К сожалению, он уже скончался, он в то время мальчишкой жил в городке Верхний Баскунчак, - рассказывает профессор, доктор исторических наук, писатель, политолог Лейла Ахметова. – И вот он оставляет воспоминания, у них небольшой саманный домик находился на окраине городка. Руководство города приказало всем покинуть город и взять только необходимое. И жители этого городка ушли далеко в степь и вырыли там ямы и жили там во время военных действий. И вот он вспоминает, "стояла лунная ночь и мы с братом увидели в небе немецкие самолеты". Они насчитали 15 штук. И эти самолеты, разбившись по три, заходили и бомбили их город. Наутро дети побежали смотреть, что с городом. Он горит, они подбегают к дому и на участке у них было три попадания авиабомб.

И тут же уже в 11 часов было уже 32 "Юнкерса". То есть каждый день бомбежка. И во время второй бомбардировки город сгорел полностью. Пожар шел три дня.

... В результате бомбардировок на станции Жанибек было заблокировано несколько эшелонов с грузами для Сталинграда. Чтобы отправить скопившиеся на станции поезда и предотвратить еще более тяжелые жертвы и потери, железнодорожники станции решили восстановить пути. На работу вышли не только путейцы, но и многие жители райцентра, в том числе женщины и дети. Работали дружно, старательно и не сразу заметили приближение опасности. Фашистские самолеты появились над станцией и улицами поселка внезапно, обрушили на работавших людей бомбы и на бреющем полете обстреляли из пулеметов. Военные и гражданские, женщины и мужчины, взрослые и дети – немецкий пилот не разбирал, уничтожал всех и вся. Зажатые под завалами искореженных вагонов, задыхаюсь в дыму, люди горели, как головешки, неистово моля о помощи, но помочь всем было невозможно. Эти крики до самых последних дней не давали спать всем тем, кто все это видел и слышал.

Но многим выжившим повезло еще меньше. Скопившуюся на этих пунктах человеческую массу ожидала длительная мучительная смерть от осколочных и пулевых ран, от ужасных ожогов.

- Ой, страшно сказать, много – много бомбили, на улицах. Мы были на улице, – вспоминает очевидец бомбежек в поселке Жанибек Умыт Ибраева. - Мы играли с одной русской девочкой, вдруг начался грохот. Мы напугались. Все вокруг потемнело и покрылось черным дымом. Ничего не было видно. Мы упали на землю и прижались. Потом побежали по улице, Увидели, что бабушка лежит без одной ноги. Внук лежит рядом. Она выходила проверить скот и погибла. Дети лежали мертвые на улице, Бабушки мертвые, все они лежали на земле, распластавшись, как и животные. Семьи рыдали вокруг, забирали мертвых. Кого не могли забрать, клали на тележку и везли. Так собирали всех мертвых. Нас родители забрали в степь, 12 км и там в шалаше мы жили.

Сколько нужно было иметь духа и мужества, чтобы вынести все это. И люди, собрав остатки воли в кулак, снова возвращались в строй, чтобы приблизить общую победу.

... Современный Жанибек. Сколько страданий и боли выпало на его долю. Сейчас это мирный степной поселок. Но до сих пор здесь можно встретить воронки от авиабомб. Они, заросшие травой и присыпанные землей, молчаливые свидетели тех страшных дней.

Время делает свое дело и трудно представить, что когда-то на этом месте в жутком водовороте взрывов земля сливалась с небом и гибли люди.

- Из ленинградского военно-исторического музея поступили сведения о 14 погибших военнослужащих Жанибекского района, - рассказывает историк-краевед Ахмедияр Батырханов. - Всего в братском захоронении было 93 человека. Позже, когда я стал проводить поиски как краевед, начал изучать и узнал, что в госпитале 1584 Жанибекского района, помимо 93 человек, погибли еще 47. Здесь же они были захоронены.

Помимо этого, этой весной российские поисковики по моему запросу отправили список из 71 военнослужащего, которые похоронены в другой братской могиле.

Война давно закончилась, но остались братские могилы, памятники и надгробные плиты под сенью деревьев, разбросанных по всей степи. Остались бережно сохраненные архивные материалы, которые могут многое рассказать о том страшном времени. В местных архивах хранятся документы периода войны с упоминанием о бомбежках. Эти архивы свидетели слез и радостей, смерти и жизни, войны и мира.

В Жанибекском музее хранятся уникальные экспонаты периода войны – осколки авиабомбы, которая упала и не разорвалась. Десятки лет она лежала в одном из дворов Жанибека, пока ее не обнаружили и не разминировали. Немецкие бочки, взброшенные на поселок, фрагменты упавшего близ поселка фашистского самолета. Фашисты знали, когда бомбить станцию.

Здесь, в поселке Жанибек, бок о бок с сельчанами долгое время жил немецкий шпион, предатель по фамилии Королевский, который, перейдя станцию, передавал противнику данные о прибывающих на станцию составах и эшелонах. Немецкие самолеты бомбили станцию, а он тем временем тихо уходил в степь.

Но не всегда фашистам удавалось безнаказанно уничтожать нашу территорию. Зенитные орудия оперативно откликались на появление в небе штурмовиков и бомбардировщиков. А в небе над Жанибеком часто разворачивались настоящие воздушные бои.

Участник одного из этих боев Герой Советского Союза Дмитрий Гудков 11 сентября 1942 г. совершил воздушный таран и остался жив.

- Дмитрий Гудков так описывает свой таран над Жанибеком, - говорит Аманжол Уразбаев. – Это же подтверждается в его письме. Его самолет был поднят по тревоге и затем он увидел немецкий самолет-разведчик, Начал его преследовать, ему удалось уничтожить стрелка-радиста немецкого самолета. В какой-то момент он понял, что у него закончились боеприпасы и он решил идти на таран. Какое-то мгновение выбирал вариант удара. Решил бить носом своего "Яка" прямо в середину фюзеляжа. Не раздумывая больше ни секунды, резко даю правую ногу, выскакиваю из-под правой плоскости и левым разворотом со снижением врезаюсь в фашиста. Успел заметить последние показания приборов: высота 5000, скорость 500 и тот час же потерял сознание. После удара меня выбросила из кабины, а когда пришел в сознание, увидел, что камнем падаю вниз и начал искать выпускное кольцо, но не нашел. Затем, успокоившись, раскрыл парашют. Меня нашел командир нашей группы капитан Анистратов и сообщил, что фашистский разведывательный "Юнкерс-88" упал в 3 км восточнее железнодорожной станции Жанибек Казахской ССР.

Следы, оставленные в войну, можно заметить в Жанибеке и сегодня.

– От всех жителей нашего района мы бы хотели, чтобы на самом деле не забывайся подвиг наших Прадедов, поэтому, конечно, все наше население, все наши аксакалы и руководство просит, – говорит аким Жанибекского района Азамат Сафиалиев. - И мы уже наверх неоднократно отправляли наши письма-просьбы, чтобы дать конкретный статус Жанибеку, что он участвовал в Великой Отечественной войне..

А для жителей станции Сайхин самым тяжелым оказался день 6 октября, Утром десяток воздушных пиратов обрушили на станцию 30 бомб.

В результате прямых попаданий были разбиты и сожжены 13 вагонов эшелона, в котором из Сталинграда эвакуировались рабочие с семьями. 90 человек погибли, 150 получили ранения.

До сих пор на этой земле находят останки погибших во время бомбежек. ...

Поисковый отряд имени Маншук Маметовой под руководством Сергея Лапшина приступил к раскопкам в 2012 году. Находки, которые удалось найти, и позволяют не только почтить память, но и навсегда увековечить их имена.

Сергей Лапшин, начальник поискового отряда имени Маншук Маметовой: "Мы раскопали здесь останки солдат, сначала двоих подняли. В прошлом году мы здесь подняли 13 морских пехотинцев. Фамилии, имена их у нас имеются, их перезахоронили. Здесь действительно каждый день немецкие стервятники утюжили, западный Казахстан бомбили. Здесь очень много жертв среди мирного населения. Эвакуированных здесь очень много погибло, солдат. Это все надо увековечить, донести до людей, чтобы все люди знали. Но почему Казахстан молчит? Здесь практически вся железная дорога усыпана костями. То есть здесь братская могила на братской могиле.

Группа поисковиков под руководством Сергея Лапшина обнаружила в воронке у железнодорожного полотна останки 17 человек.

…Спустя 78 лет братское захоронение все-таки было обнаружено. Крепкие здоровые молодые мужчины - все они были готовы отдать свою жизнь в боях за Сталинград и не пропустить агрессора. Однако судьба распорядилась иначе, они ушли. Ушли в бессмертие, но имена их не канули в Лету. На братскую могилу с их останками теперь могут приехать их потомки и почтить память своих близких.

- Нашему и Жанибекскому району было разрешено поставить памятные знаки - район-Герой, Кахарман ауданы, - говорит аким Бокейординского района ЗКО . - В дальнейшем, думаю, этим районом присвоят статус районов-героев.

Великая Отечественная война не так далеко, как многим может показаться на первый взгляд. Во время одного из налетов на станции Шунгай под удар фашистских бомбардировщиков попал эшелон с боеприпасами. Многие боеприпасы просто разметало по окрестностям и присыпало землей. А один из неразорвавшихся снарядов обнаружили только осенью 1986 г.

Всего на железнодорожные перегоны в приделах Казахстана части Luftwaffe совершили около 100 налетов, на Шунгай - 24, Сайхин - 36, в Джанибек был зарегистрирован 761 самолето-пролет, В том числе 41 ночной, в среднем 25 самолето–пролетов в день.

Сколько мирных западных казахстанцев погибло в этой бойне, не знает никто..

Жанибек, Шунгай и Сайхин больше всех пострадали от вражеских налетов. Участки железнодорожных линий, на которых они располагались, защищали восемь зенитных бронепоездов 629, 731 и 788 истребительных авиаполка 102 Истребительной авиационной дивизии, которые сбили 24 вражеских самолета..

Налеты вражеской авиации на железную дорогу Урбах – Астрахань и прилегающие районы Казахской ССР прекратились в январе 1943 г.

Ветеран Великой Отечественной войны, историк, ученый Павел Букаткин первый доказал, что в Западном Казахстане шли боевые действия. Благодаря ему были открыты неизвестные страницы Великой Отечественной войны.

Подготовила Торгын Нурсеитова