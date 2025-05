ОТЛК ЕРА: развитие инфраструктуры и технологий дает хорошие перспективы на будущее

По железной дороге сейчас можно быстро и безопасно перевезти практически любой груз.

О том, как можно интегрировано работать в рамках евразийской железнодорожной инфраструктуры, рассказал в интервью Zakon.kz генеральный директор АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром.

- Алексей Николаевич, текущий 2025 год – это завершающий год 7-го стратегического плана ОТЛК ЕРА. Расскажите, пожалуйста, с какими показателями вы подошли к этой отметке и как для вас завершился 2024 год?

- Действительно, 2025 год - завершающий в системе нашей согласованной с акционерами Стратегии развития компании с 2019 по 2025 годы. Несмотря на понимание, что текущий год будет достаточно сложным, у нас есть планы исполнить заявленные обязательства, выполнить программу и достичь роста в 2025 году. И все же, оценка результатов лучше прогнозов. Об итогах 2025 года я бы предпочел рассказать в январе 2026 года при нашей следующей встрече.

Если говорить о результатах предыдущих периодов — с 2019 по 2024 год включительно, то основная задача, которая ставилась перед нами акционерами — это увеличение объема перевозок. И здесь достигнутые показатели являются, пожалуй, лучшей иллюстрацией: согласно стратегии, объем перевозках в сервисах компании по итогам 2025 года должен составить 711 тыс. ДФЭ (эквивалент двадцатифутового контейнера – Прим. ред.). Но у нас по итогам 2024 года объем уже составил 746 тыс. ДФЭ. Мы уже обогнали стратегию. Мы ее, кстати говоря, обгоняли каждый год. И даже в сложный период пандемии железнодорожный транспорт на нашем континенте показывал свои лучшие конкурентоспособные качества: надежность, скорость, безопасность и сохранность. И конкурентоспособность, конечно, в том числе по цене. Поэтому главный показатель мы выполнили.

Важным результатом также считаю увеличение доходности от перевозок. Нам удалось перенести профит-центр на полигон Евразийского экономического союза, на баланс наших акционеров. Хочу напомнить, что транзитные перевозки самые доходные с точки зрения поступления тарифа за инфраструктуру. Стоимостная разница таких поступлений может доходить до 37 процентов, то есть транзитные перевозки более доходны для перевозчика и владельца инфраструктуры, нежели чем если бы тариф рассчитывался по внутренним тарифам, внутристрановым тарифам.

Что касается тарифов для клиентов, мы ставили цель давать рынку прогнозируемые и стабильные тарифы. Это тоже получилось. И мы при этом заработали — у нас хороший финансовый результат. Поэтому в целом я считаю, что акционеры должны быть довольны.

- Были ли технологические нововведения в 2024 году?

- Опережающий спрос на транзитные перевозки, в особенности в условиях некоторых инфраструктурных ограничений, а также существенного снижения объемов перевозок из Европы в Китай, требовал принятия оперативных совместных решений для сохранения уровня сервиса и конкурентоспособности нашего коридора: мы объединяли поезда с целью бережливого отношения к провозным мощностям пространства колеи 1520мм, работали с акционерами по вопросам скорости перемещения этих поездов, решали острые вопросы улучшения балансировки и находили новые объемы в дефицитном направлении с запада на восток. Нам вместе с нашими партнерами и акционерами удалось реализовать ряд действительно уникальных проектов, например перевозку калийных удобрений в контейнерах. Мы начинали в 2022 году и работали по 2-3 поезда в месяц, а сегодня этот объем стремится к 100 поездам ежемесячно.

- Компании удалось найти баланс?

- В определенной степени да, но есть куда расти и развиваться. Любая логистическая компания должна работать над тем, чтобы максимально сбалансировать перевозки по направлениям. В особенности, когда речь идет о международных перевозках. Мы находили клиентов в Беларуси и отправляли их грузы по нашему коридору в Китай. Новые точки роста появились у грузоотправителей в России и Казахстане, куда мы направляли порожние контейнеры, не востребованные в странах ЕС. Совместные усилия приводили к конкретному результату – росту объемов перевозок на всех трех инфраструктурах акционеров.

- А есть ли планы по приобретению каких-то активов?

- В условиях, когда активы стоят очень дорого, на мой взгляд — спекулятивно дорого, таких планов у нас нет. У нас нет задачи приобрести активы любой ценой. У нас достаточно гибкая операционная модель: мы можем взять активы с рынка или приобрести их с использованием различных финансовых инструментов лизинга. В настоящее время мы прорабатываем увеличение парка за счет вагонов конкретно тех моделей, которые нам предлагает АО "НК "Казахстан Темир жолы". Если расчеты покажут, что приобретение вагонов лучше аренды – мы воспользуемся этой опцией. В первую очередь будем рассматривать предложения акционеров, чтобы максимально сохранить деньги "внутри Группы".

Но это должно быть действительно на рыночных условиях, это должно соответствовать рынку. Потому что задачей не стоит взять и сделать профит-центр из какой-нибудь дочки, например, пусть даже акционеров, а самим уйти в минус. Любое акционерное общество должно работать, в первую очередь, на интересы акционеров. Это аксиома бизнеса. Наша задача – способствовать росту объёма транзитных перевозок. Для этого надо повышать качество сервиса и снижать затраты. Поэтому вопрос выбора и формы активов – крайне важен, чтобы оставаться, как и прежде, лидером по сопутствующим издержкам.

- Возможно ли оценить долю ОТЛК ЕРА на рынке евразийских перевозок?

- 2024 год стал рекордным для всех трех наших железнодорожных инфраструктур. По российским железным дорогам перевезено 7,9 млн ДФЭ контейнеров — это абсолютный рекорд! Мы занимаем последние несколько лет около 10% доли рынка по всем перевозкам на сети ОАО "РЖД". В Беларуси объем перевозок за 2024 год также был рекордным — 1,6 млн ДФЭ; там наша доля значительно выше, так же, как и в Казахстане, свыше 50%. Это понятно, потому что в России очень большой объем контейнерных перемещений осуществляется во внутреннем сообщении.

- Чего ждете от 2025 года?

Считаю, что 2025 год должен стать переменным, переломным годом, годом мира, годом действительно активного взаимодействия, сотрудничества, интеграции. Все-таки транспортная индустрия – это индустрия, которая просто призвана связывать и страны, и компании, и людей.

И развитие проекта ОТЛК – отличный пример эффективного взаимодействия, партнерства и интеграции интересов. Думаю, что даже те, кто временно на паузу поставили взаимодействие по нашему транспортному коридору, я думаю, что к ним это понимание скоро придёт, потому что мы видим финансовые отчеты за 2024 год тех, с кем мы раньше активно взаимодействовали, и они, мягко говоря, не радужные.

Конечно, возможностей у нас сегодня появляется гораздо больше с учетом того, что развивается инфраструктура! Мы все знаем про строительство вторых путей на участке "Достык-Мойынты". Мы знаем про планы третьего пограничного перехода и строительство линии "Бахты-Аягоз"! Это создает необходимый резерв для будущего роста!

Мы знаем также, какое развитие происходит со стороны Польши на границе с Белоруссией – там тоже интереснейшие проекты по развитию контейнерных терминалов!

Я думаю, что 2025 год нужно использовать как раз для того, чтобы те резервы пропускной способности, которые создают многие участники рынка перевозок, были использованы полностью к концу года!

Процессы контейнеризации грузов идут хорошими темпами. За исключением ряда опасных грузов, которые запрещены, например, к перевозке по китайским железным дорогам, линейка востребованных к перевозке в контейнерах товаров постоянно расширяется. Надо обязательно этим воспользоваться.

- Каким был вклад Казахстана в усиление транзитного потенциала?

- Ключевым. Когда начинали наши транзитные перевозки в 2015 году, этот коридор был третьим по объему перевозимых контейнеров. Сейчас девять из десяти контейнеров, перевозимых в прямом ж/д сообщении Китай – Европа – Китай, следуют транзитом через Казахстан. То есть, конечно же, это большая огромная заслуга казахстанских железнодорожников. Они без всяких сомнений являются ключевыми игроками на рынке транзитных перевозок.

Но я здесь обязательно должен отметить, что суть международной перевозки состоит в том, что на каждом ее этапе должны приниматься синхронные действия для поддержания высокого уровня технологических инфраструктурных процессов. Грош цена, если ты будешь работать эффективно на своей части инфраструктуры, а стоять будешь на следующей. Здесь особенно важен групповой подход к реализации перевозок, вовлеченности всех участников процесса. Поэтому я думаю, что как в Казахстане, так в России и в Беларуси все прекрасно понимают, что для позитивного результата интеграция и взаимная ответственность должны постоянно находиться на высоком уровне!

- Каковы планы компании на ближайшую перспективу?

Ближайшие планы – сохранить позитивную динамику роста и показать достойный результат в 2025 году. Кроме того, сейчас у нас идет процесс написания новой стратегии на десятилетний период; естественно, будем планировать рост.

- Большой горизонт планирования!

Такую задачу поставили акционеры. Мы только-только провели конкурс по выбору консультанта, который нам будет помогать эту стратегию писать. Конечно же, очень активно будем вовлекать туда и акционеров, и партнеров, и коллег по нашему бизнесу.

Естественно, будем прогнозировать, какие развилки могут быть у нас в ближайшее время. Мы видим, что мир постоянно меняется. И преимущество той стратегии, которая у нас заканчивается в 2025 году, состояла в том, что у нас как раз таких развилок было много. То есть, к примеру, у нас была развилка на частичное формирование собственного парка вагонов. Мы ей воспользовались.

А развилкой в части долевого участия в контейнерных терминалах не воспользовались. Посчитали нецелесообразным и чрезмерным.

Полагаю, что и новая стратегия, она как минимум должна содержать не меньше развилок, потому что неопределённости уж точно не стало меньше. И неопределенность, наверное, можно сказать, что стало самой определённой частью нашей сегодняшней жизни.

- На какие показатели ориентируетесь в этом году и в дальнейшем?

- Мы стремимся к миллиону контейнеров в год, перевозимых в наших сервисах! У нас и слоган-то маркетинговый звучит так: "One Belt, One Road, One Million". Мы даже создали такой "One Million Club", куда вошли многие наши партнеры из Китая, Европы, стран Евразийского экономического союза. Пока некоторые партнёры, преимущественно из стран ЕС, взяли паузу. Но, я думаю это временно. Все понимают важность и перспективу нашего евразийского железнодорожного сообщения. Поэтому будем со своей стороны делать все возможное, чтобы и 2025 год и последующие периоды стали своего рода ренессансом развития транспортной индустрии нашего континента.