Промоутер Головкина высказался о третьем бое с "Канело"

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина поздравил мексиканца Сауля Альвареса ("Канело") с победой над Билли Джо Сондерсом, сообщает zakon.kz.

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Хорошая победа нокаутом "Канело", отличное событие перед 70 тысячами человек. Но бои с GGG - по-прежнему самые тяжелые для него после Флойда (Мэйвезера - прим. ред.) Если Головкин выиграл первый бой, если не оба, нет причин, чтобы не устроить третий бой, когда ты можешь проводить такие поединки. "Канело" очень доминирует. Поздравляю, - написал он в Twitter.

— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) May 9, 2021

Как пишет vesti.kz, третий бой Головкина и "Канело" - один из самых ожидаемых в профессиональном боксе. Но Альварес, после победы над Сондерсом, владея титулами чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, заявил, что до конца года планирует взять и четвертый титул в этом дивизионе, встретившись с обладателем пояса IBF Калебом Плантом.

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Как заявил мексиканец, третий бой с GGG можно будет организовать только если Головкин поднимется из среднего веса во второй средний.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который завершился скандальной ничьей. Спустя год, в сентябре 2018 года, состоялся повторный поединок между GGG и "Канело", по итогам которого судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.