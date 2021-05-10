Алматинец зверски избил мужчину из-за конфликта на дороге

Днем 4 мая в городе Алматы по улице Абиша Кекилбайулы водитель Infiniti напал на мужчину из-за конфликта на дороге, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента вместе с комментарием брата потерпевшего было опубликовано на одном из Telegram-каналов города.

По его словам, владелец Infiniti пытался выехать на встречную полосу, не уступив дорогу Toyota Mark II.

По неизвестным причинам он столкнулся с моим братом, зверски избил его до бессознательного состояния и скрылся с места происшествия. Мой брат лежит в больнице 6 дней. Никто еще не извинился, - посетовал автор.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности.

Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч.1 УК РК. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных заявителем, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам чего по делу будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Другие обстоятельства устанавливаются.