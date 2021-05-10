Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник, 10 мая, на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,69 за баррель, что на $0,41 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

Кибератака на Colonial Pipeline, совершенная предположительно хакерской группировкой DarkSide с корнями в России, парализовала этот крупнейший в США трубопровод. Его работа в полном объеме все еще не восстановлена. Хакеры требуют от оператора топливопровода выкуп, сумма которого пока неизвестна.

Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты, - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.

Власти США ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. Спустя несколько дней после кибератаки оператору удалось восстановить лишь несколько второстепенных веток. Основная топливная магистраль по-прежнему не работает.