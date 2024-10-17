Почему снижается цена на нефть и как это отражается на экономике Казахстана

За минувшую неделю все три вида эталонной нефти – Brent, WTI, Urals – снизились в цене на 6-7 долларов за баррель. В итоге бюджет Казахстана потерял приличную долю своих нефтяных доходов. Как долго продлится снижение цен на нефть – в материале Zakon.kz.

Вечером 16 октября нефть марки Brent потеряла 2%, но затем отыграла 0,5% и сейчас торгуется по 74,47 доллара за баррель. Вообще же сегодня идет тренд на плавное снижение цен на "черное золото", особенно после того, как ОПЕК снизила прогноз роста спроса на будущий год из-за замедления экономики в Китае.

Цены на нефть за последние три месяца. Фото: profinance

Мы уже приводили отчет International Energy Agency, сделанный в сентябре 2024 года, согласно которому спрос на "черное золото" вырос всего на 800 кб/д (1000 баррелей в день) в годовом исчислении за 6 месяцев года, что значительно ниже роста в 2,3 мб/д (миллион баррелей в день), зафиксированного за такой же период в 2023 году. В целом, за год мировой спрос на нефть, как ожидается, увеличится только на 900 кб/д в 2024 году и на 950 кб/д в следующем году.

Теперь эти же выкладки подтверждает и ОПЕК: импорт нефти в Китай падает пятый месяц подряд. В прошедшие выходные Минфин КНР объявил о глобальных мерах поддержки финансового сектора, но не раскрыл их детали.

По этому поводу Reuters цитирует слова крупной брокерской компании по торговле нефтью PVM:

"Обещание Министерства финансов КНР на выходных дать рынку больше денег было переполнено штампами и фразами, но лишено обнадеживающих и убедительных подробностей". Reuters

Интересно, что на цены на нефть практически перестала влиять ситуация на Ближнем Востоке и эскалация отношений между Ираном и Израилем. Объясняется все просто.

США в преддверии президентских выборов не допустят в Ближневосточном регионе никаких серьезных конфликтов, способных взвинтить цены на нефть и, следовательно, на бензин.

А что будет после выборов, особенно, если к власти в Америке придут республиканцы? Об этом не знает никто. Вот поэтому сегодня рынки просто топчутся на месте, позволяя ценам на нефть немного "гулять" туда-сюда к радости спекулянтов, но, не выходя из диапазона 74-80 долларов за баррель.

Что касается Казахстана, то потери ощутимые, ведь в бюджете страны на этот год заложена стоимость нефти именно в 80 долларов.

Но, с другой стороны, в роли магов с волшебной палочкой всегда могут выступить "спасительный" валютный курс в пределах 488-490 тенге за доллар и очередной трансферт из Нацфонда. Именно такие действия нивелируют потери от дешевеющей нефти и налоговых недоимок в бюджет.

Ранее мы давали прогноз о том, что цены на нефть все равно и при любом развитии событий (исключая, конечно, военные действия на Ближнем Востоке) вернутся до уровня 80 долларов за баррель. По его мнению, страны ОПЕК+ продолжают управлять нефтяным рынком. Снятие ограничений постепенно приведет к избытку топлива на мировом рынке, и если котировки Brent приблизятся к 70 долларам за баррель, альянс немедленно пересмотрит свои решения.

Для справки. В торговле используются эталонные (маркерные) сорта нефти. Они отличаются своим составом (например, содержанием серы, парафинов и других примесей) в зависимости от месторождения. В мире наиболее признаны три стандарта — WTI (Texas Light Sweet), Brent, Urals. При этом WTI используют в западном полушарим, а Brent, в основном, — в Европе и в странах ОПЕК. Urals – российский сорт, получаемый в результате смешения в системе трубопроводов различных видов нефти.