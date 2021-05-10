Погибла женщина, двое в реанимации – страшный пожар в ВКО не утихает

Масштабный пожар возле города Риддер в ВКО не утихает. Стало известно о первых жертвах, сообщает zakon.kz.

Из поселка Лесхоз в местную больницу поступили двое пострадавших мужчин, ​1949 и 1980 года рождения. С ожогами они доставлены в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.

В ДЧС ВКО начал действовать телефон горячей линии для жителей поселка Лесхоз, где пожарные, лесники и местные исполнительные органы продолжают бороться с огнем.

Всем, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи. пресс-служба ДЧС РК

В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб в кризисном центре.

На данный момент площадь горящего леса составила 310 Га. На помощь в тушении огня прибыло два вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено​ 17 500​ кубов воды.