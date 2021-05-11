Крупный пожар в ВКО: задержан подозреваемый

11 мая 2021, 11:26
Фото: zakon.kz

Министерство внутренних дел задержало предполагаемого виновника пожара в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос не входит в юрисдикцию МЧС. Как нам известно, Министерство внутренних дел задержало одного человека. Предварительно, он разжег костер, - сообщил Талгат Уали журналистам.

10 мая в Восточно-Казахстанской области загорелся лес. Под городом Риддером в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем всех пострадавших при пожаре.

Полиция города Риддера начала досудебное расследование.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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