Более 300 полицейских помогают жителям Риддера

Более 300 сотрудников полиции и около 40 единиц спецтехники задействованы для помощи жителям Риддера после пожара, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

В Риддере произошел крупный пожар. По указанию министра стражами порядка было организовано круглосуточное дежурство и оказание помощи населению. С первой минуты полицейские оказывали содействие спасателям при тушении пожара и эвакуации жителей, - сказал Ораз.

По его словам, во время пожара сотрудники полиции оказали помощь в эвакуации горожан из горящих домов, оповещая жильцов о необходимости покинуть дома.

Он добавил, что на сегодняшний день весь личный состав полиции Риддера переведен на усиленный режим несения службы.

В целях обеспечения должного общественного порядка усилены наряды полиции. Всю ночь были выставлены экипажи патрульных служб и выставлено оцепление, а также дежурство у пустующих жилых домов в целях пресечения краж чужого имущества и мародерства. В спасательных операциях задействовано более 300 сотрудников полиции и около 40 единиц спецтехники, - уточнил официальный представитель.

На брифинге отметили, что сотрудники отделов полиции Глубоковского, Шимонаихинского районов, а также бойцы СОБР департамента полиции ВКО находятся на месте пожара для оказания практической помощи в регионе.

Вместе с тем по факту пожара начато досудебное расследование по статье 204 части 2 УК РК "Неосторожное обращение с огнем".

10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. На момент пожара на месте работали 208 человек личного состава​ ​ и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО и лесхоза. Площадь горения составляла 310 Га.​ Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан