В школе в Казани произошла стрельба, погибли дети

В Казани произошла стрельба, есть жертвы, передает zakon.kz.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-паблики.

Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, пишет ТАСС.

По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются, - сообщает агентство. Один из стрелявших, по предварительной информации, - 19-летний парень. Он задержан.

Как сообщает Life shot, при стрельбе погибли 9 человек: 8 учеников и учитель. Второго стрелка силовики заблокировали на 4 этаже школы.

Дети прыгали из окон, когда там началась стрельба. Сообщается, что двое школьников разбились насмерть, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Всех детей эвакуировали из гимназии 175 и разместили в двух детских садах. Младшеклассников к родителям вывел ОМОН. По данным Baza, количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.

Также сообщается, что помимо стрельбы в школе произошел взрыв.

По данным РЕН ТВ, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13. Пострадали 32 человека - пишет "КП".