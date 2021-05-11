Елбасы выразил соболезнования Путину

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в столице Татарстана, сообщает zakon.kz.

С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани. Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям, - говорится в телеграмме.

11 мая в Казани произошла стрельба.

4 мальчика и 3 девочки стали жертвами стрельбы в школе, 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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