Планировал на ней жениться - адвокат подозреваемого в убийстве Асель Айтпаевой

Адвокат Бесика Тордуа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве Асель Айтпаевой, утверждает, что погибшая и обвиняемый планировали пожениться и уж тем более никакого насилия в их отношениях не было, сообщает zakon.kz.

Как передает Sputnik Грузия, адвокат Лаша Шукакидзе приводит показания свидетелей о том, что, что между Тордуа и Айтпаевой не было разногласий.

Это абсурдное обвинение, мой подзащитный был в хороших отношениях с погибшей и даже намеревался на ней жениться. И есть доказательства, что они хотели быть вместе и никакого насилия в их отношениях не было. У обвинения нет никаких доказательств против Бесо. Единственное, на чем они строят версии, это запись разговора. Но если вы послушаете оригинал, поймете, что Бесо разговаривает спокойно. И манера его разговора никакая не насильственная. адвокат Лаша Шукакидзе

Также он утверждает, что в дом Бесика молодая девушка переехала по своему желанию.

Переезд девушки в его дом был по ее инициативе и просьбе. Мурад, муж ее сестры, насиловал ее в течение двух дней. Бесо она призналась в этом лишь 30 числа, когда он сопровождал ее во время покупок. Возвращаясь вечером в Рустави, Бесо сказал ей, что останется с ними в Рустави, так как он не успеет вернуться в Тбилиси из-за "комендантского часа". Тогда Асель призналась ему, что не хочет возвращаться, так как Мурад ее насилует. адвокат Лаша Шукакидзе

После этого, Тордуа якобы предложил Асель остаться у него в Тбилиси или переехать в принадлежащую ему квартиру в Рустави. Как вариант, Бесо также предложил помочь ей найти съемную квартиру, уверяет Лаша Шукакидзе. После чего девушка предпочла остаться с ним.

Далее он добавляет, что узнав о насилии над девушкой, Тордуа хотел сдать преступника полиции, но девушка не пожелала идти в участок. А Тордуа избил Мурада и вынудил его покинуть страну.

Сам купил ему билет в Казахстан и отвез в аэропорт. адвокат Лаша Шукакидзе

Далее адвокат рассказывает, что у Асель были психологические проблемы и даже склонность к суициду - об этом свидетельствуют следы самоповреждений на запястьях.

Защита Бесика Тордуа планирует обжаловать решение о мере пресечения и потребовать его освобождения под залог.

57-летнему Тордуа грозит от 8-10 лет тюрьмы.

6 мая появилась информация о том, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра Айна высказала свою версию смерти родственницы. Согласно ей, поехать в Грузию Асель предложили дальние родственники. Затем муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал местному предпринимателю. После чего девушку или убили, или она прыгнула сама, не выдержав издевательств.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль Посольства.

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства.

Следствие по делу продолжается.