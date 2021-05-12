21 казахстанец скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 мая, сообщает zakon.kz.

На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 40 056 человек (39 671 КВИ+ и 385 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 561 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 122 пациента.

За сутки 15 человек скончались от коронавируса. Всего с 13 марта зарегистрировано 3964 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 10 мая 2021 года зарегистрировано 13 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 25 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 53 584, случаев с летальным исходом - 842, всего выздоровели – 52 357 человек.