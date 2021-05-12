Недовольные сельчане пригнали коров к акимату

В Туркестанской области сельчане пригнали коров в акимат. Они требуют вернуть им пастбища, сообщает zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия" на 8 000 га в сельском округе Карабау негде пасти скот. Землей уже несколько лет владеет местный сельхозкооператив.

Проблема началась в 2013 году. Буренок приходится водить едва ли не за поводок. Шаг вправо, шаг влево - штраф. Для пастбища сельчанам не оставили ни гектара.

Скот голодный. У меня всего две коровы. А люди по 10 голов держат! Верните нам землю! - говорит один из жителей села.

Кооператив зарабатывает почти 100 млн тенге в год. Делиться с ними сельчане не просят, единственное, чего хотят, чтобы им вернули землю. Руководство предприятия лишь разводит руками, говорят, что они всего лишь исполнители.