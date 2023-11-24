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О серьезных осложнениях после кори рассказала офтальмолог

советы Фото: Гаянэ Казарян
Врач-офтальмолог Ботагоз Исергепова рассказала, что переболевшие корью люди могут столкнуться с серьезными осложнениями на глаза, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, многие офтальмологи старшего поколения знают, как выглядят типичные "коревые" помутнения роговицы. Часто они обнаруживаются случайно у пожилых людей, выросших во времена, когда еще не было вакцины против кори.

"Периферические локальные "коревые" помутнения могут не вызывать резкого снижения зрения. Но если такое помутнение или бельмо расположено в зоне зрачка, то зрение резко снижается. У поколения, выросшего начиная с 70-х годов с почти тотальной вакцинацией, согласно утвержденному прививочному календарю, крайне редко встречаются "глазные" осложнения кори. Настолько редко, что нынешние молодые врачи видели такое только в учебниках". Ботагоз Исергепова

Она отметила, что антиваксерные тенденции последних 10-летий привели к закономерной вспышке кори среди невакцинированного населения.

"Практически еженедельно к нам за помощью обращаются пациенты (взрослые и дети), врачи, знакомые, с глазными проявлениями кори в острый период либо переболевшие. Зачастую обращаются коллеги-офтальмологи, никогда прежде не сталкивавшиеся с данным заболеванием и, соответственно, не имеющие опыта в его диагностике и лечении". Ботагоз Исергепова

Основной совет пациентам:

  1. Не занимайтесь самолечением. Вы можете ухудшить ситуацию, а главное – упустить время.
  2. При покраснении глаз, появлении светобоязни, слезотечения незамедлительно обратитесь к офтальмологу.

Основной совет врачам инфекционных стационаров:

  1. Не капайте пациентам с корью никакие капли "с профилактической целью".
  2. Не берите на себя ответственность по назначению препаратов для лечения глаз! Обращайтесь к офтальмологу!
"В КазНИИ глазных болезней работает команда узкопрофильных специалистов, имеющих огромный опыт лечения инфекционно-воспалительной патологии глаз. Мы консультируем в самых сложных, а порой нестандартных ситуациях; не упускайте драгоценное время и шансы пациентов на спасение зрения!" – резюмировала врач.

Ранее сообщалось, что в Астане наблюдается рост заболеваемости корью.

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