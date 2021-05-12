В Индии намерены остановить выброс трупов в реку Ганг

Чтобы сэкономить на кремации и погребальных кострах жители Индии начали массово сбрасывать тела людей, умерших от коронавируса в реку Ганг, информирует zakon.kz.

Теперь индийские власти решили положить этому конец.

Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в в соответствии с протоколом.Министр по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават

Накануне прошла информация, что жители индийского штата Бихар заявили об обнаружении в реке около сотни мертвых тел. По одной из версий, все эти люди скончались от ковида.

Одновременно администрация штата, что объявила, что в реке выловили еще 71 труп. Теперь данным инцидентом занимается полиция. По мнению аборигенов главной причиной такой ситуации явились высокие цены на услуги крематориев и разведение погребальных костров в условиях новой масштабной волны эпидемии по всей стране, докладывает ria.ru

Национальная миссия по очистке Ганга занимается мониторингом вод и проводит разъяснительную работу с населением.

Мы соблюдать следующие требования - немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки … Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19, - говорится в сообщении управления.

Кроме того, Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местной администрации в течение полумесяца подготовить отчет о результатах работы.



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