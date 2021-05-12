Ущерб за аварию на Байконуре все еще не возмещен

Казахстан до сих пор не получил от российской стороны материального возмещения за аварию с ракетой-носителем "Союз" в 2018 году. Речь об этом зашла на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении ратификации соглашения, которым определяется порядок запуска ракет-носителей типа "Союз-2" для проекта One Web, передает корреспондент zakon.kz.

Во время обсуждения ратификационного документа, депутаты затронули вопрос возмещения ущерба от запусков ракет-носителей типа "Союз". Они заинтересовались, существуют ли какие-либо соглашения на этот счет и насколько эффективно они работают.

Да, такое отдельное соглашение есть, российская сторона берет на себя такие гарантии - выплатить ущерб, который нанесен. Но практика показывает, что это очень длительный процесс и там очень много всяких бюрократических моментов включается, - пояснил заместитель министра иностранных дел РК Марат Сыздыков.

В качестве примера он причел аварию 2018 года на Байконуре с ракетой-носителем типа "Союз".

На практике, авария, которая, например, произошла в 2018 году, по итогам материального возмещения еще не выплачено, - сообщил представитель МИД РК.

Напомним, 11 октября 2018 года ракета-носитель "Союз", которая должна была доставить двух космонавтов на Международную космическую станцию корабль "Союз МС-10", потерпела крушение практически сразу после запуска с космодрома "Байконур". По одной из версий, к аварии привело неправильное отделение ступеней ракеты и отказ двигателей.

Оксана Скибан, Нур-Султан