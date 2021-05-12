Международный День медицинской сестры отмечают в Казахстане

Международный день медицинской сестры в мире и в Казахстане отмечается ежегодно 12 мая, передает zakon.kz.

Идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться этот день стал лишь с 1965 года эгидой Международного Совета медсестер (ICN). Решение отмечать Международный день медсестры 2 мая было принято в 1974 года, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.

Не секрет, что на медсестрах держится практически все здравоохранение, от их профессионализма и отношения к больным зависит их выздоровление и качество оказываемых медуслуг. В эту профессию не приходят случайные люди, как правило, они беззаветно преданы своему делу.

По данным ВОЗ, это и наиболее многочисленная категория в структуре медицинского персонала - порядка 60% всех кадров здравоохранения. В Казахстане же доля специалистов сестринского дела составляет более 70% - от них и правда зависит многое.

По информации Центра развития образования и науки РЦРЗ МЗ РК, сейчас в стране трудятся более 175 тыс. медсестер, что превышает количество врачей более чем в 2 раза.

Готовят академических бакалавров и магистров сестринского дела в 7 вузах республики. Ежегодно они выпускают в среднем около 200 бакалавров и 10 магистров по сестринскому делу.

Подготовкой медицинских сестер среднего звена занимаются 89 медицинских колледжей, из которых 24 государственные и 65 частные.

В них готовят персонал по 8 специальностям и 16 квалификациям. Ежегодно выпускается в районе 19 тыс. средних медицинских работников, в том числе более 7 тыс. по специальности "Сестринское дело".

Вместе с тем в Центра образования и науки отметили, что в мире отмечается тенденция со значительным усилением роли медсестры в современной системе здравоохранения, и чтобы достичь этого, необходимо реформировать систему сестринского образования.

В связи с этим Минздрав принял ряд номенклатурных и программных документов.

К примеру, в государственной программе развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы предусматривается повышение статуса и роли медицинских сестер, расширение их роли и задач, внедрение клинических сестринских руководств и стандартов операционных процедур и т.д.

Вместе с тем в Кодекс о здоровье народа вошли новые понятия:

клиническое сестринское руководство – документ, содержащий научно доказанные рекомендации для сестринского персонала по уходу за пациентами, предполагающий использование профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в ведении пациентов;

– документ, содержащий научно доказанные рекомендации для сестринского персонала по уходу за пациентами, предполагающий использование профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в ведении пациентов; сестринский уход – комплекс медицинских услуг, оказываемых медицинскими сестрами и медицинскими сестрами расширенной практики лицам всех возрастов, групп и сообществ, больным или здоровым, включающий в себя пропаганду здоровья, профилактику болезней и уход за больными, инвалидами и умирающими людьми.

Кроме того, в Казахстане внедрили многоуровневую систему подготовки специалистов сестринского дела, начиная от младшей медицинской сестры до доктора PhD по сестринскому делу.

Разработаны интегрированные программы академического и прикладного бакалавриата по сестринскому делу, дающие возможность работающим медицинским сестрам получить высшее и послесреднее сестринское образование по ускоренным и гибким программам подготовки.

37 медицинских колледжей страны получили статус Высших колледжей и обеспечивают подготовку прикладных бакалавров – медицинских сестер расширенной практики, которые могут осуществлять независимый сестринский уход, консультировать и обучать пациентов, их родственников по управлению заболеванием, осуществлять деятельность по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Также медицинские сестры расширенной практики получат часть функций от врача, они будут осуществлять индивидуальный самостоятельный прием пациентов, вести динамическое наблюдение, консультирование, обучение и патронаж в рамках программы управления заболеваниями, проводить скрининги, вакцинации и ряд диагностических, лечебных процедур.

Пилотный проект по разработке и внедрению новой модели сестринской службы в организациях практического здравоохранения уже реализуется в семи регионах и на базе 7 высших медицинских колледжей и 31 пилотной медицинской организации.

В рамках развития новой модели сестринской службы:

- введена должность медсестры расширенной практики, с делегированием ряда функций врача,

- внедрена новая модель сестринской службы на базе 31 пилотной медицинской организации,

- разработаны и внедрены в образовательные программы всех уровней подготовки по специальности "Сестринское дело" 15 клинических сестринских руководств,

- разработаны 45 стандартных операционных процедур, 33 первичных форм сестринской документации,

- проведена адаптация классификатора сестринских диагнозов.

Как отметили в Центре образования и науки, развитие сестринского дела в стране планируется обеспечить за счет профессионального роста, развития карьеры медсестер, эффективной кадровой политики, также планируется усовершенствовать систему оплаты труда медсестер с учетом уровня их образования, сложности, объемов и качества оказываемой ими помощи.

В общем, роль и статус медсестры станет еще выше, как и ценность этой профессии в целом для всей системы здравоохранения.