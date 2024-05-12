12 мая отмечается Международный день медицинской сестры

12 мая во всем мире отмечают профессиональный праздник медицинской сестры. Минздрав Казахстана опубликовал небольшую статистику про средних медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что роль медицинских сестер в системе здравоохранения с каждым годом становится все важнее. В соответствии с требованиями времени растет участие среднего медперсонала в лечебном процессе, расширяется функционал, как и профессиональная ответственность за здоровье пациента.

Медицинские сестры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения Казахстана. Сегодня в медицинских организациях страны трудятся более 190 тысяч средних медицинских работников, в сельской местности – более 54 тысяч, на уровне первичного звена – 65 тысяч.

"На плечах сельских медсестер в отдаленных аулах держится весь спектр медицинской помощи, начиная с патронажа новорожденных до заботы о старшем поколении. Поздравляю всех наших медицинских сестер с профессиональным праздником! Благодаря вашему каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту пациентам возвращается здоровье, они становятся на ноги и верят в свое исцеление. Желаю каждой из вас семейного благополучия, профессионального роста, неиссякаемой энергии и позитивных эмоций!" – написала министр в поздравительном сообщении.

Также сегодня, 12 мая, в Казахстане отмечают День матери. Дата выпадает на второе воскресенье мая.