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12 мая отмечается Международный день медицинской сестры

медсестра, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 12:47 Фото: primeminister.kz
12 мая во всем мире отмечают профессиональный праздник медицинской сестры. Минздрав Казахстана опубликовал небольшую статистику про средних медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что роль медицинских сестер в системе здравоохранения с каждым годом становится все важнее. В соответствии с требованиями времени растет участие среднего медперсонала в лечебном процессе, расширяется функционал, как и профессиональная ответственность за здоровье пациента.

Медицинские сестры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения Казахстана. Сегодня в медицинских организациях страны трудятся более 190 тысяч средних медицинских работников, в сельской местности – более 54 тысяч, на уровне первичного звена – 65 тысяч.

"На плечах сельских медсестер в отдаленных аулах держится весь спектр медицинской помощи, начиная с патронажа новорожденных до заботы о старшем поколении. Поздравляю всех наших медицинских сестер с профессиональным праздником! Благодаря вашему каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту пациентам возвращается здоровье, они становятся на ноги и верят в свое исцеление. Желаю каждой из вас семейного благополучия, профессионального роста, неиссякаемой энергии и позитивных эмоций!" – написала министр в поздравительном сообщении.

Также сегодня, 12 мая, в Казахстане отмечают День матери. Дата выпадает на второе воскресенье мая. 

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