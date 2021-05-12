Крушение самолета Bek Air: суд вынес приговор экс-чиновникам

В Алматинской области суд огласил приговор по делу о незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где потерпел крушение самолет Bek Air. Троим экс-чиновникам дали по 3 года ограничения свободы. Остальных подсудимых приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы, передает zakon.kz.

Всего по делу проходят пять экс-чиновников и один риелтор, которая, по версии следствия, связала чиновников. Большинство подсудимых обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Дело рассматривает судья Талгарского районного суда Ильяс Мухадиулы. Сегодня, 12 мая, он огласил приговор.

Бывшего главу отдела земельных отношений Талгарского района Рустама Турысбекова признали виновным и назначили наказание в 5,5 лет в колонии минимальной безопасности с лишением права занимать должности на госслужбе на 7 лет.

В связи с амнистией к 25-летию Независимости Казахстана ему сократили срок на 1/4. В результате ему предстоит отбыть 4,1 года в колонии минимальной безопасности.

Суд постановил взять его под стражу прямо в зале суда.

Бывшего начальника отдела земельных отношений Талгарского района Кайрата Алтынбекулы признали виновным. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 6 лет.

В связи с амнистией ему сократили срок и назначили 3 года в колонии.

Риелтора Нурайым Алданиш осудили к 5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. В связи с амнистией к 25-летию Независимости ей сократили срок до 2,5 лет лишения свободы.

Остальных подсудимых приговорили к ограничению свободы.

Экс-главу Талгарского райотделения научно-производственного центра земельного кадастра Жараса Машимбаева приговорили к 4 годам ограничения свободы. В связи с амнистией к 25-летию Независимости ему сократили срок до 3 лет ограничения свободы.

Бывшего и.о. главы райотделения научно-производственного центра земельного кадастра Медеу Калыбекова тоже осудили к 4 годам ограничения свободы. В связи в амнистией ему сократили срок до 3 лет.

Бывшего и.о. начальника сектора землеустройства этого же отделения Берика Абдуллаева осудили к 4 годам ограничения свободы. Благодаря амнистии ему сократили срок до 3 лет.

Суд постановил поставить их на учет в пробационной службе. Им предстоит по принудительному труду отработать по 100 часов ежегодно.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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