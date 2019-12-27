Самолет упал в Алматы: появились первые списки спасенных пассажиров

Число погибших выросло до 14.

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением, сообщает zakon.kz.

Список спасённых граждан которым оказана первая медицинская помощь в аэропорту.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое.

Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14.

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