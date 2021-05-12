Что подарили Филиппу Киркорову на день рождения

День рождения Филипп Кирокоров отпраздновал в подмосковном клубе "Сохо", пригласив на банкет своих друзей по шоу "Маска" и коллег по сцене, передает zakon.kz.

Дата сейчас у меня не круглая - 54 года, но почему-то в этом году мне захотелось гульнуть не узким кругом, а увидеть всех своих друзей,- объяснил "Комсомольской правде" именинник.

Ольга Бузова подарила Киркорову парные браслеты Louis Vuitton: один попросила надеть себе, другой же надела на руку Филиппа.

Так мы скрепим нашу дружбу навеки, - обняла Филиппа поющая телеведущая.

Плюс ко всему Бузова надела на Киркорова бриллиантовые очки того же бренда.

Григорий Лепс много лет коллекционирует иконы, поэтому и Филиппу вручил старинный образок. Поскольку празднование Киркоров перенес с 30 апреля на 2 мая, на Пасху, гости в промышленных количествах несли имениннику куличи.

Так, Стас Михайлов подарил коллеге кулич в виде сумки Louis Vuitton. А звезда шоу "Маска", солист "Иванушек" Кирилл Туриченко привез целый пасхальный набор со всеми атрибутами светлого праздника - куличами, творожной пасхой, яйцами, фигуркой кролика.

Еще одна звезда шоу "Маска" - муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов подарил другу набор хрустальных бокалов и спел вместе с Бедросом Киркоровым старинную итальянскую песню "Мама".

27 лет назад умерла моя жена Виктория, мама Филиппа, - рассказал залу Бедрос Киркоров. - Вика ушла из жизни в день рождения нашего сына, поэтому для него это теперь навсегда грустный праздник. Очень жаль, что она не увидела наших внуков. Особенно Аллу-Викторию, копию мамы Филиппа.

Ксения Собчак же подарила Киркорову модную цепь. А певец и бизнесмен Эмин Агаларов - дорогие часы.

Валентин Юдашкин сделал для Филиппа дорожную сумку, с которой именинник пообещал отправиться на "Евровидение".

А Яна Рудковская презентовала виновнику торжества эксклюзивный чемодан от Louis Vuitton.

Близкие друзья Киркорова позаботились о его накоплениях, вручив артисту огнестойкий золотой сейф.

Главное, чтобы было там что хранить, - засмеялся Филипп. - А то сейчас пандемия, все переносится. Спасибо проекту "Маска", который помог нам с коллегами хорошенько подзаработать в это непростое время.