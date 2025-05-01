Филиппу Киркорову грозит штраф за грандиозный фейерверк в день рождения

Народный артист России Филипп Киркоров оказался в центре внимания после запуска фейерверка в Красногорске в честь своего 58-летия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, праздничный салют продолжался несколько минут и вызвал недовольство у части местных жителей, которые напомнили, что в столичном регионе действуют ограничения на использование пиротехники.

По словам адвоката Вадима Багатурии, строгого запрета на фейерверки в Москве и Подмосковье нет, однако проведение таких мероприятий требует обязательного согласования через портал госуслуг.

"Если салют был согласован, ответственности быть не может. В противном случае Киркорову грозит штраф до 5 тысяч рублей, а компании, которая проводила шоу, до 500 тысяч", – пояснил юрист.

Известно, что артист проживает в двухэтажном доме в Красногорске площадью около 1 тысячи квадратных метров. Особняк включает бассейн, спортзал, часовню, собственный пляж и гараж для двух яхт. Киркоров приобрел эту недвижимость около семи лет назад.

А ранее Татьяну Навку осудили за дружбу с Филиппом Киркоровым.

