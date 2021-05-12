Выписан один из пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Из больницы выписали школьника, пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии, сообщает zakon.kz.

Об этом 360tv сообщили в Минздраве Татарстана.

Из больницы выписали одного из пострадавших при стрельбе в казанской гимназии. 15-летнего парня госпитализировали с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Однако его пока все равно будут наблюдать врачи. Минздрав Татарстана

Как сообщается, в Детской республиканской клинической больнице региона до сих пор остаются 14 детей, состояние которых оценивается как стабильное.

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