Tesla приостановила продажи своих электромобилей за биткойны

Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткойн как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в среду заявил основатель и глава Tesla Илон Маск.

Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна, - написал Маск в Twitter.

Помимо этого компания не будет продавать свои биткойны, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

Миллиардер и предприниматель также отметил, что у криптовалют многообещающее будущее, однако нельзя допустить, чтобы их развитие происходило за счет "огромной цены для окружающей среды".

8 февраля Tesla объявила о том, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткойн. Компания также сообщила в марте, что начинает принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.