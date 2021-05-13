Импорт товаров из ЕАЭС освобождается от налога на добавленную стоимость. Изменения

Министр финансов РК своим приказом от 4 мая 2021 года внес изменения в Правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в рамках Евразийского экономического союза, передает zakon.kz.

Так, говорится, что импорт товаров на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС освобождается от налога на добавленную стоимость при представлении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в орган государственных доходов с соответствующими документами.

При импорте банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг представляются товаросопроводительные документы.

При импорте космических объектов, оборудования объектов наземной космической инфраструктуры, ввозимых участниками космической деятельности, перечень которых определяется Правительством РК, представляются следующие документы:

товаросопроводительные документы;

подтверждение о ввозе космических объектов и оборудования объектов наземной космической инфраструктуры для целей космической деятельности, выданное уполномоченным органом в области космической деятельности.

При импорте лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения и медицинской техники соблюдаются следующие условия в совокупности:

регистрация в государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники РК либо наличие заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; имеющиеся в перечне товаров, утверждаемом в соответствии с Налоговым кодексом уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

При этом представляются документы:

- копии лицензии на фармацевтическую деятельность или медицинскую деятельность или талона о приеме уведомления о начале или прекращении деятельности, выданного на оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;

- документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Для зарегистрированных в РК лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники - наличие сведений о регистрации в электронной базе данных государственного реестра или выписки из госреестра, выдаваемой государственным органом в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники или представление копий регистрационного удостоверения на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику, - говорится в правилах.

Для незарегистрированных в Казахстане лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники - наличие заключения (разрешительного документа) государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники о ввозе не зарегистрированных в государственном реестре, и в случаях, установленных пунктами 3 и 4 статьи 251 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (допускается ввоз на территорию РК не зарегистрированных лекарств и медизделий на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом, если они предназначены для осуществления государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий; оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой или особо тяжелой патологией с возможностью медицинского применения и закупа);

Для товаров, импортируемых на территорию страны в рамках договоров о государственных закупках, необходимо предоставить следующие документы:

копия лицензии на фармацевтическую деятельность или талона о приеме уведомления или талона в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;

документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

договор, заключенный между заказчиком и поставщиком, осуществляющим импорт.

При импорте лекарственных средств, используемых в области ветеринарии, изделий ветеринарного назначения и ветеринарной техники, сурдотифлотехники, включая протезно-ортопедические изделия, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники соблюдаются следующие условия в совокупности:

имеющиеся в перечне, утверждаемом в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 399 Налогового кодекса уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом; представление следующих документов:

копия лицензии на лицензируемый вид деятельности в области ветеринарии или документа, подтверждающего деятельность в области ветеринарии; документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

При этом для импортируемых лекарственных средств, используемых в области ветеринарии - предоставление копии документа, подтверждающего государственную регистрацию ветеринарного препарата в РК или государствах-членах ЕАЭС (за исключением случаев, когда ввозятся образцы ветеринарного препарата для проведения регистрационных испытаний).

Для импортируемых товаров на территорию республики в рамках договоров о государственных закупках предоставляются следующие документы:

копия лицензии на лицензируемый вид деятельности в области ветеринарии или документа, подтверждающего деятельность в области ветеринарии;

документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

договор, заключенный между заказчиком и поставщиком, осуществляющим импорт;

для импортируемых материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской техники представление следующих документов:

для импортируемых материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской техники представление следующих документов: копия лицензии на фармацевтическую деятельность;

документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

для импортируемых протезно-ортопедических изделий, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, представление следующих документов:

копия лицензии на фармацевтическую деятельность или талона о приеме уведомления, выданного на оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения, или копии справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) для юридических лиц;

копия лицензии на фармацевтическую деятельность или талона о приеме уведомления, выданного на оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения, или копии справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) для юридических лиц; документ, содержащий полное фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров (фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы), позволяющие однозначно отнести товар к конкретной товарной под субпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2021 года.