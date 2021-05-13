Разработчики Ashyq ответили на обвинения казахстанцев

На брифинге в СЦК представители разработчика приложения Ashyq и бизнес-сообщества ответили на обвинения со стороны казахстанцев в социальных сетях, что цветовое разграничение в приложении нарушает конституционные права, запрещая передвигаться и посещать заведения, передает корреспондент zakon.kz.

Если гражданин не хочет пользоваться приложением, есть второй вариант – "режим охранника", когда человек может подойти, показать субъекту бизнеса свое удостоверение, пройти дальше. Получается, если он не болен и согласно санврачам, он не находится на карантине, то он свободно передвигается и все субъекты Ashyq доступны ему, - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, отвечая на соответствующий вопрос.

Также заместитель председателя правления НПП РК Атамекен Юлия Якупбаева привела в качестве примера другие страны, где люди до сих пор соблюдают карантин и остаются дома.

Мы возмущались наличием карантина. Сейчас во многих странах, к примеру, в Южной Корее, Германии по прилету вы должны сидеть в карантине 14 дней. Из Украины прилетали гости недавно, говорят, как у вас все работает, у нас все закрыто. То есть люди ограничены в своих возможностях передвижения по всему городу. У нас на сегодня, не говорю, что только благодаря приложению, работает 99,9% всего бизнеса. Мы, выйдя на улицу сейчас, сравнив ситуацию, хотя может случаев заболевания даже немного больше, чем в прошлом году, видим оживленную улицу, экономика живет, - пояснила она.

По ее словам, приложение с одной стороны дает возможность субъектам бизнеса работать, с другой – гражданам не заразиться коронавирусом.

Сейчас мы говорим, что автоматизация баз данных Минздрава (по контактам, и по тестам – прим.) дает возможность всем субъектам бизнеса работать и принимать гостей. И мы себя ущемленными не чувствует. Более того, пожилое поколение и дети, которые начали болеть, им, конечно, лучше себя чувствовать защищенными, зная, что потенциально инфицированные люди не заходят в эти объекты. Здесь всегда есть две стороны, - заключила Якупбаева.

Оксана Скибан, Нур-Султан