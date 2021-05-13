Токаев поговорил по телефону с президентами пяти государств

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Во время бесед по телефону Касым-Жомарт Токаев и президенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Ораза айт. Глава государства выразил искренние пожелания добра, благоденствия и процветания братским народам.

В ходе разговора с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым были затронуты актуальные вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан 2-3 марта текущего года.

Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие в деле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Кыргызский лидер выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи.

В рамках переговоров с Президентом Эмомали Рахмоном рассмотрена повестка дня предстоящего официального визита Президента Казахстана в Таджикистан.

По мнению глав государств, переговоры в Душанбе позволят определить новые горизонты развития казахско-таджикского сотрудничества, а также наметить новые шаги по активизации регионального взаимодействия.

Перспективы межгосударственных связей также стали основной темой беседы президентов Казахстана и Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов подтвердили твердое намерение наращивать многоплановое казахско-туркменское партнерство с целью его вывода на качественно новый уровень. По мнению глав государств, этому в решающей степени будет способствовать предстоящий визит в Ашхабад Президента Казахстана.

Во время разговора Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым особо отмечен высокий уровень казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главы государств отметили взаимодействие правительств двух стран с целью поддержания интенсивной динамики торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Лидеры Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе и по афганской проблематике.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Шавката Мирзиеева совершить визит в Казахстан в этом году.

В ходе беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была отмечена важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу казахско-азербайджанского сотрудничества.

Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете.