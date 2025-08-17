Токаев поговорил по телефону с президентом России

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.

"Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене. Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение", – говорится в сообщении Акорды.

Путин со своей стороны рассказал главе Казахстана о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.

В заключение Токаев выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.

