Токаев поговорил по телефону с президентом России

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
"Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене. Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение", – говорится в сообщении Акорды.
Путин со своей стороны рассказал главе Казахстана о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение Токаев выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
