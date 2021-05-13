Подростка жестоко избили две женщины в Алматинской области

В Алматинской области две женщины жестоко избили несовершеннолетнюю девушку, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-пабликах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боралдай | Алматинская область (@boraldai.news)

Требуются очевидцы избиения на остановке Сахарный в поселке Боралдай. Две взрослые женщины избили несовершеннолетнюю девушку, свидетелей было много, так как была пробка. У девушки рассечение, сотрясение мозга и сильная паника. У многих стоят видеорегистраторы, видео с них вы можете прислать нам в Direct, - говорится под публикацией.

В свою очередь в областной полиции прокомментировали информацию об избиении несовершеннолетней.

Данный инцидент произошел сегодня, 13 мая, около 18:35 на остановочном комплексе по ул. Космонавтав в поселке Боралдай. По предварительным данным, из-за конфликта две женщины избили несовершеннолетнюю девочку, после чего скрылись с места преступления на такси. 16-летняя пострадавшая доставлена в №1 детскую больницу Алматы. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых и их дальнейшему задержанию. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области