Цена на бензин в США выросла до рекордного показателя

В Соединенных Штатах цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, это произошло на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline.

С момента отключения трубопровода в пятницу до утра четверга средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара – это самый высокий показатель с октября 2014 года. Американская ассоциация автомобилистов

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В предстоящие несколько дней, согласно прогнозу компании, цены, вероятнее всего, продолжат колебаться.

По мере восстановления работы трубопровода штаты, где произошел скачок цен, увидят некоторое облегчение. Американская ассоциация автомобилистов

Перебои с поставками бензина остро ощущаются в южных штатах Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина и на юге Виргинии. Как подчеркнули в компании, полное восстановление поставок бензина потребует несколько дней.

Водителям в этих районах предстоит еще несколько дней ограниченных поставок топлива. Американская ассоциация автомобилистов

В компании уверены, дефицит бензина не продлится длительное время и не повлияет на летние поездки и предстоящие в конце мая длинные выходные по случаю Дня поминовения.

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Важно понимать, что в США существует достаточный запас бензина. Американская ассоциация автомобилистов

Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.