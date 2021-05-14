Астероид размером с пирамиду пролетит рядом с Землей 14 мая

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Размерами он может превышать пирамиду Хеопса.

В диаметре астероид имеет от 88 до 200 метров. На минимальном расстоянии с Землей он пройдет в 16:04 по времени Нур-Султана.

В ближайшей точке к планете астероид будет пролетать на расстоянии в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, то есть опасности астероид не представляет.