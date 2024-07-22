Астероиды размером с небоскреб и самолет пролетят рядом с Землей

Ученые сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся четыре астероида. Два из них размером с небоскреб, а два космических камня – с самолет, передает Zakon.kz.

По данным NASA, 200-метровый астероид, получивший название 2024 ЛГ2, приблизится первым и пройдет мимо планеты 23 июля. Этот астероид размером с небоскреб и его ближайшее сближение с Землей произойдет в районе Мичигана.

Второй астероид размером с самолет или 92 м также приблизится к Земле 23 июля. Он пройдет мимо планеты в 3 130 000 км.

Еще один астероид размером 380 м приблизится к Земле 25 июля на расстоянии 2 400 000 км.

И последний 100 метровый астероид 2024 HB1 пройдет мимо планеты в 3 350 000 км 25 июля.

Отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты.

Ранее сообщалось о других крупных астероидах, которые благополучно пролетели мимо.