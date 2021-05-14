Хоргос продлевает льготную налоговую политику еще на 10 лет

На первой Китайской международной ярмарке потребительских товаров, которая состоялась 7 мая 2021 года на Хайнане, член партийного рабочего комитета СЭЗ "Хоргос" Сюй Синьмин сообщил, что на территории специальной экономической зоны по-прежнему действует льготная налоговая политика "5 лет – нуль, 5 лет - половина".

Это означает, что компания освобождена от оплаты налога на прибыль предприятия в течение первых пяти лет, после еще в течение пяти лет компания освобождена от оплаты местной доли налога на прибыль).

Ранее, согласно соответствующим нормативным актам, эта политика применялась только для компаний, зарегистрированных до 31 декабря 2020 года.

На инвестиционной презентации в городе Хайкоу, Сюй Синьмин отметил, что правительство Хоргоса наделено провинциальными правами в рамках осуществления льготной налоговой политики для предприятий входящих в каталог приоритетных видов деятельности. В приоритетный перечень отраслей входят: международная торговая логистика, финансы, высокотехнологическая промышленность, выставочная деятельность, высококлассный туризм, культура, переработка сельхозпродукции, биологическая и фармацевтическая промышленности, изделия машиностроения и электроники, автомобили, крупная строительная техника, горнодобывающее оборудование.

Кроме того, на презентации было озвучено, что филиалы банков на территории МЦПС "Хоргос" оказывают традиционные услуги по операциям в юанях, а также инновационные услуги по трансграничному использованию юаня, китайскому оффшорному юаню и др. финансовые операции.