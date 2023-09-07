В Сети появилось видео массовой драки на "Хоргосе"

6 сентября на территории международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" произошла драка, один из ее участников был вооружен, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На минутном ролике видно, как драка началась сначала между двумя мужчинами, затем к ним присоединились другие.



По данным ДП Жетысуской области, в конфликте участвовали местные жители возрастом от 20 до 26 лет. Полиция уже установила их личности. Всех, кто замешан в драке, доставили в полицейский участок.





"В результате драки жертв и пострадавших нет. Расследование продолжается, по его результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. Обнаруженный на месте происшествия травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела". ДП Жетысуской области

Факт зарегистрирован в ЕРДР Панфиловской районной полиции по статье 293 ч.3 п.2 УК РК. (Хулиганство).

5 сентября 2023 года в Астане словесная перепалка из-за долга переросла в драку. В результате 31-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета и скрылся.