Глава КНБ РК сможет поощрять казахстанцев за вклад в нацбезопасность страны

Комитет национальной безопасности подготовил проект Указа Президента РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", передает zakon.kz.
В частности, предусматривается, что председателя КНБ РК наделят полномочиями поощрять граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства за вклад в дело обеспечения национальной безопасности страны, а также укрепление сотрудничества между специальными службами.
Как поясняется, на практике возникает необходимость поощрения (в виде награждения грамотой или объявления благодарности) граждан РК, а также граждан иностранных государств за вклад в дело обеспечения национальной безопасности страны, в том числе:
Ранее глава ведомства мог поощрять только сотрудников органов национальной безопасности.
Согласно поправкам, у подразделений ведомства появятся свои флаги и эмблемы, в том числе:
флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК;
флаг Авиационной службы КНБ РК;
эмблема Службы специального назначения "А" КНБ РК;
эмблема Авиационной службы КНБ РК.
Сейчас у комитета есть только общие флаг органов национальной безопасности республики и эмблема.
Документ содержит и другие нормы, многие из которых секретные.
Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 мая.
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