КНБ выступил с важным заявлением для всех казахстанцев из-за "угрозы нацбезопасности"

Сегодня, 14 июля 2025 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности.

К примеру, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о "подозрительных операциях" на их банковских счетах или "расследовании дела".

В отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности.

"Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения (например, через видеозвонки в мессенджерах) или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ". Пресс-служба КНБ РК

Кроме того, в ходе разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый "безопасный счет" для "защиты" или "проверки".

Иногда им даже рекомендуют оформить кредиты, чтобы "спасти" свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам.

Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем и т.п.

Данные действия подпадают под статьи 190 ("Мошенничество") и 385 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград") Уголовного кодекса.

"В этой связи КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов. В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции". Пресс-служба КНБ РК

Казахстанцев в очередной раз призывают сохранять бдительность.

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6 июля стало известно, что мошенникам станет сложнее: в Казахстане ограничат быстрые кредиты через интернет.