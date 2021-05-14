Кульгинов проинформировал Елбасы об экономическом развитии столицы

14 мая 2021, 20:29
Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Елбасы был проинформирован об экономическом развитии столицы, процессе газификации города, строительстве жилья и социально-культурных объектов, а также обустройстве общественного пространства.

Каждый год увеличивается объем строительства доступного жилья. В этом году планируется предоставить порядка 10 тысяч квартир. Кроме того, будут построены 16 школ на 42 тысячи ученических мест. Алтай Кульгинов

Также аким представил Нурсултану Назарбаеву информацию о развитии "зеленого пояса" столицы, а также осуществляемых мерах по озеленению территории города и парковых зон.


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