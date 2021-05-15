Первый казахстанец, снявшийся в Голливуде, о зарплате: Наши не потянут

Народный артист Казахстана, лауреат Госпремии СССР Нуржуман Ихтымбаев объяснил, почему отказывается играть в казахстанских фильмах, передает zakon.kz.

За свою актерскую карьеру Ихтымбаев поработал во Франции, Италии, Польше, США, России, Кыргызстане.

Я – первый казах, который в Голливудском фильме. За рубежом самые большие гонорары, 14 тыс. долларов. Здесь, в Казахстане- нет, здесь не скажу даже, я и не снимаюсь здесь. Сразу им говорю: «Не осилите меня». Поэтому не надо звонить мне», отказываюсь, - заявил Ихтымбаев в интервью Деловому Казахстану.

Он хорошо знаком с мировыми знаменитостями Жераром Депардье, Кэри Хироюки Тагавой и другими, а в 1980-е успел поставить ультиматум руководителю Казахстана Динмухамеду Кунаеву. Это произошло после выхода фильма «Великий самоед», где Ихтымбаев сыграл одну из ролей.

Меня вытащили на сцену (на 26-м съезде ЦК КПСС- Прим.Ред), Кунаев увидел меня , позвал к себе на чай. Спрашивает: «Почему ты здесь, в Москве ходишь, а казахское кино не поднимаешь?». Идрис Ногайбаев (актер, лауреат госпремии СССР – Прим.Авт) ответил за меня: «Если условия будут, он приедет». Уже в Алма-Ате меня снова позвали на прием к Кунаеву, он спросил, какие условия мне нужны? Я заговорил о необходимости решения квартирного вопроса. Он тут же при мне позвонил Заманбеку Нуркадилову (тогда- руководитель города Алма-Аты, Прим.Авт) и он 3 квартиры выделил: моим дочке, сыну старшему и мне 5-комнатную. Взамен Кунаев попросил меня дать клятву, что не уеду, - поведал изданию Ихтымбаев.

На данный момент Ихтымбаев, отметивший 14 мая свой 80-летний юбилей в Госцентре поддержки национального кино, отдыхает дома в Алматы между съемками в зарубежных картинах.



