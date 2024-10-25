Токаев: Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас
По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.
Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают:
- закон и порядок в обществе;
- трудолюбие и профессионализм граждан.
Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан.
"Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и больших свершений!"Касым-Жомарт Токаев
Днями ранее президент посетил торжественный концерт к Дню Республики и по случаю праздника наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников и представителей других профессий.