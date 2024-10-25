Токаев: Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас

25 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают:

закон и порядок в обществе;

трудолюбие и профессионализм граждан.

Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан.

"Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и больших свершений!" Касым-Жомарт Токаев

Днями ранее президент посетил торжественный концерт к Дню Республики и по случаю праздника наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников и представителей других профессий.