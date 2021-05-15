Секрет успеха в любительском боксе раскрыл специалист

Успех в боксе сегодня зависит от многих факторов. Но есть ряд основных, без которых никак не обойтись, передает zakon.kz.

Руководитель Федерации бокса Атырауской области Шухрат Данбай считает, что одно из ключевых состояний спортсмена — его внутренняя стабильность.

Состоит она из множества компонентов: физическое состояние, медицинское обслуживание, контакт с тренером и еще много составляющих. При этом, не последнее место занимает командный дух коллектива. Ведь без взаимной поддержки ни один круг не выдержит проверку на прочность, - сказал он в интервью Lifesport.

Единение и сочетание множества факторов влияют на формирование психологии победителей.