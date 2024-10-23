Павел Дуров раскрыл секрет успеха

Основатель Telegram Павел Дуров 23 октября дал совет молодым людям, желающим достичь значительных успехов, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Дуров подчеркнул важность отказа от алкоголя, заявив, что не употреблял спиртное почти 20 лет и стал свидетелем того, как алкоголь негативно влияет на многих успешных людей. По его мнению, алкоголь не только временно затуманивает разум, но и может привести к долгосрочным страданиям.

Дуров также отметил, что, несмотря на социальное давление и тенденцию копировать окружающих, важно сохранять здоровый образ жизни. По его словам, многие привычки большинства людей — употребление алкоголя, фастфуда и пассивный образ жизни — являются саморазрушительными.

"Если вы хотите достичь чего-то выдающегося, стоит фокусироваться на сохранении здоровья как ума, так и тела", — заключил Дуров.

Ранее сообщалось, что предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар обвинила основателя Telegram в шантаже и абьюзе по отношению к детям.

