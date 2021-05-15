Модель рассказала о причинах разрыва отношений с Тимати

Бывшая партнерша Тимати модель Анастасия Решетова до сих пор не называет конкретную причину разрыва с рэпером и продюсером. Но в тех или иных интервью упоминает о бывших отношениях, передает zakon.kz.

В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020 год просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Не хочу вдаваться в подробности, но мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни. Я поняла одно: н

не надо надеяться на что-либо и думать, что это навсегда. Все в жизни имеет свойство заканчиваться, - сказала модель в интервью Стархиту.

Она заявила, что было сделано столько боли друг другу.

Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца. Настя Решетова до расставания и после — два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, изменилась, стала более искренней. У нас с Тимуром были нездоровые отношения, — добавила в интервью изданию брюнетка.