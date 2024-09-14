Когда наступает точка невозврата при разрыве отношений – исследование

Немецкие психологи из Бернского университета и Университета Майнца определили критический показатель, после достижения которого пары расстаются, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Специалисты проанализировали данные многолетнего проекта Longitudinal Study of Generations, отслеживающего отношения и семейную динамику более 2000 человек из США. Это исследование началось в 1971 году и продолжалось до 2005 года.

В новой работе ученые использовали информацию о поле, наличии детей, статусе отношений и удовлетворенности ими. Они также рассчитали продолжительность длящихся отношений и продолжительность отношений, которые закончились распадом.

"Удовлетворенность романтическим партнерством имеет тенденцию снижаться с течением времени в большинстве примеров. Однако в неудавшихся отношениях этот процесс шел гораздо быстрее. Другими словами, пары, которые в итоге расстались, не были полностью довольны друг другом с самого начала", – говорится в исследовании.

Также ученые выяснили, что люди склонны расставаться, когда их удовлетворенность отношениями падает до 65% от максимального значения.

"У тех, кто начал новый роман после разрыва, уровень удовлетворенности был выше в начале новых отношений, чем на старте предыдущих. Однако этот первоначальный подъем удовлетворенности не длился вечно", – отметили специалисты.

Команда нашла несколько факторов влияют на то, как меняется удовлетворенность в отношениях, особенно в неудавшихся. Люди, в семье которых есть дети, как правило, менее удовлетворены своим статусом. Молодые пары с большей вероятностью испытывают резкое снижение удовлетворенности с течением времени по сравнению с более старшими парами.

Кроме того, люди, которые брали паузы между отношениями, как правило, сообщали о более высоком удовлетворении своими новыми отношениями по сравнению с теми, кто быстро переходил от одного партнера к другому.

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