"Оболгали без фактов". Юрист Байбека высказалась об отсутствии фактов у Мамая

Юрист Бауржана Байбека Айжан Ташенова высказалась в Facebook об отсутствии фактов у Жанболата Мамая, передает zakon.kz.

По ее словам, суд установил, что истцом (Бауржаном Байбеком), при предъявлении иска соблюдены все требования статей 148 и 149 Гражданского процессуального кодекса по форме и содержанию искового заявления, а также прилагаемым к исковому заявлению документам.

То есть представленные нами материалы признаны судом достаточными для возбуждения дела. Таким образом, доводы отдельных пользователей соцсетей о несоответствии иска абсолютно несостоятельны.

Во-вторых, сегодня суд обязал Мамая и Иманбаеву представить письменно доказательства (отзыв) на обвинения в адрес истца. При этом суд разъяснил, что в случае непредставления отзыва, подкрепленного конкретными документами, дело будет рассмотрено по имеющимся доказательствам. Напомню, что мы сделали ссылки в иске на более чем 20 официальных документов, постановлений акимата, договоров и иных материалов, опровергающих лживые обвинения. Акцентирую внимание на то, что в соответствии законодательством отсутствие доказательств не освобождает от ответственности, - написала Ташенова.

Она отметила, что ответчики только несколько дней назад наняли адвокатов, "впервые осознав серьезность созданной ими ситуации".

Адвокаты Мамая и Иманбаевой обратились к суду с просьбой предоставить время на ознакомление с иском и прилагаемым к нему материалам в связи с неготовностью обсуждать исковые требования. При этом адвокат Иманбаевой сообщила, что только сейчас начат сбор доказательств по распространенным ранее обвинениям. Процитирую слова Тусуповой из обращения к суду: "я боюсь, что сроки, которые вы для нас предоставляете, будут ущемлять наши права при сборе достаточных доказательств", - рассказала Ташенова.

Юрист отметила, что Жанболат Мамай и Инга Иманбаева сначала обнародовали данные с ложными обвинениями в отношении Байбека, которые неоднократно тиражировали и повторяли в различных видеоматериалах, и только сейчас приступили к поиску соответствующих аргументов и фактов.

По словам Ташеновой, с учетом ходатайства адвокатов ответчиков, суд назначил 17 мая днем ознакомления с материалами дела, а повторное заседание – на 19 мая.

Еще раз напомню, что суд — это место, где говорит закон, где нужно апеллировать только фактами, где в открытом состязательном процессе две равноправные стороны приводят конкретные доказательства. Надеюсь, что к следующему заседанию ответчики представят какие-либо доказательства либо признают их отсутствие, - заключила она.

19 апреля на Youtube было опубликовано интервью Бауыржана Байбека блогеру Танирбергену Бердонгарову. Политик заявил, что собирается подать в суд на Жанболата Мамая.